Un flash mob in ospedale da il via alle iniziative per giornata internazionale contro la violenza sulle donne

Gela. Un flash mob a cura della scuola del balletto di Pamela Arces e l’ospedale illuminato di rosso, sono i due eventi, fortemente voluti dal Presidente del Lions Club ATC e accolta con entusiasmo dal Direttore sanitario Dott. Alfonso Cirrone Cipolla in una visione di ospedale integrato nella comunità, che aprono in città le celebrazioni per sensibilizzare la comunità durante la settimana dedicata alla Giornata mondiale contro la violenza sulle donne L’iniziativa è stata L’evento è organizzato dal Lions Club Gela Ambiente Territorio Cultura in collaborazione con L’ASP di Caltanissetta, l’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme Cavalieri Ospitalieri Priorato di Sicilia, il Tempio di Apollo-Cooperativa Carpe diem e con la Scuola del Balletto di Pamela Arces.