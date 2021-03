Un incendio in pieno giorno, fiamme davanti ad un’abitazione del centro storico

Gela. Fiamme in pieno giorno, nel cuore del centro storico. E’ accaduto solo pochi minuti fa, davanti all’ingresso di uno stabile della zona. Non è chiaro se il rogo abbia attinto rifiuti o altro materiale lasciato davanti all’immobile. Le fiamme si sono subito sviluppate, in una zona dove vivono decine di persone, in una strada di forte transito. Una parte del prospetto dell’abitazione è rimasta danneggiata dal fuoco.