Un milione di euro per l’Ipab “Aldisio”, civici: “Opportunità non è stata sprecata”

Gela. Circa due milioni di euro, in totale, per la riqualificazione dell’Ipab “Aldisio” di Caposoprano e per l’efficientamento energetico della struttura, destinata agli anziani. Sono somme che riguardano due diversi avvisi. Novecentomila euro la Regione li aveva già autorizzati per l’efficientamento energetico. Un milione di euro, invece, consentirà di riqualificare l’immobile, che negli ultimi anni è stato al centro di una contesa, con il commissario Giuseppe Lucisano che revocò tutti gli atti del rapporto che l’ex gestione aveva instaurato con una società privata. Gli uffici regionali hanno inserito il progetto per la riqualificazione dell’Ipab tra quelli ammessi a finanziamento. Secondo i consiglieri di “Una Buona Idea” e “Impegno Comune”, si tratta di un ulteriore esempio di come si sia mossa l’amministrazione comunale. Ormai da tempo i civici hanno rapporti, istituzionali e politici, con l’assessore regionale Antonio Scavone, che ha confermato il sì al finanziamento, attraverso gli uffici che se ne sono occupati. “Riqualificare è​ rendere un servizio alla collettività, basterebbe massimizzare questo concetto e renderlo un dettame dal quale mai discostarsi​ nell’azione politica-amministrativa per consentire ad una città di non perdere nulla in termini di possibilità. Ci rendiamo conto che non è sempre cosa semplice. Lo ripetiamo spesso, lo ripeteremo ancora – dicono i consiglieri – il tema dello sviluppo economico, delle politiche sociali e del lavoro, in prima istanza, è innanzitutto il tema delle possibilità e quindi delle opportunità e nessuna opportunità può esser sprecata. Tra le tante opportunità, c’era quella che consentiva, a mezzo di un avviso regionale dell’assessorato della famiglia delle politiche sociali e del lavoro, di candidarsi per il recupero di infrastrutture pubbliche esistenti. Il progetto da oltre un milione di euro,​ ​ che riguarda i locali dell’Ipab “Aldisio”,​ da adibire a centro diurno e casa di riposo, risulta ufficialmente inserito nell’elenco dei Comuni ammessi e questo consentirà, anche in ragione della consistente somma,​ di riqualificare totalmente la struttura e di conseguenza aumentare il numero di degenze e servizi per gli anziani che ne usufruiranno”.