Caos ambulanze, vicenda in commissione: Trainito, “in città ne servono almeno tre”

Gela. Come abbiamo segnalato, nei giorni delle festività pasquali il servizio delle ambulanze del 118 è stato ridotto al minimo, con un’unica ambulanza e operatori costretti a turni sempre più duri. Una questione che sarà valutata dalla commissione consiliare sanità. Il presidente Rosario Trainito, domani, riunirà tutti i componenti e in programma c’è un’audizione con il responsabile del 118. “Una città così grande, con un bacino di utenza tanto importante, non può limitarsi ad avere una sola ambulanza, tra l’altro a volte priva del medico. Sarà importante – dice Trainito – sentire il responsabile del 118, dottore Misuraca, che potrà darci tutte le delucidazioni sul caso. Chiediamo che in città il servizio sia garantito con almeno tre ambulanze medicalizzate, anche per dare un servizio migliore a medici ed infermieri, pure loro frustrati e stanchi per questa situazione”.