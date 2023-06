“Un monumento del tribunale locale”, dopo vent’anni lascia il giudice Vaccaro

“Non lascia nessun arretrato e continua a dimostrare capacità e massimo impegno”, ha detto il presidente Riggio. Nessuno è voluto mancare alla cerimonia organizzata in tribunale. Arrivò nel 2003 e non nascose, all’inizio, tutti i suoi dubbi sulla permanenza in una città che risentiva di un’attività industriale ancora massiccia e impattante. Da allora, però, non ha mai lasciato un territorio che è diventato una seconda casa. Durante il lockdown organizzò le udienze civilistiche, senza trascurare nulla. Lo scorso anno fu candidata al Csm.