Un torneo di padel per ricordarsi di donare

All’evento sarà presente uno stand con volontari della Fidas che promuoveranno l’associazione attraverso la distribuzione di gadget vari. L’unico scopo del torneo sarà quello di divertirsi in una giornata di sport e amicizia. Alla fine dell’evento verranno consegnati premi per la coppia che vincerà il torneo e per quella che si distinguerà per simpatia.