“Una Buona Idea”, “contro Aias e disabili azione disumana”

Gela. “Un gesto disumano”. Non usano definizione diversa gli esponenti di “Una Buona Idea” nel condannare quanto accaduto la scorsa notte a Borgo Manfria, dove sono andati in fiamme tre mezzi Aias per il trasporto disabili. “Quando la città balza alle tristi cronache a seguito di atti incendiari, il termine più comunemente utilizzato per descrivere il gesto è vile. Ma in questo caso non basta. Il gesto è disumano perché colpisce i pulmini Aias utilizzati per il trasporto dei disabili”, dicono il segretario Rino Licata, i consiglieri comunali Davide Sincero e Rosario Faraci e gli esponenti del movimento.