“Una Buona Idea dimostra responsabilità e mantiene la parola”, Iaglietti: “Sfiducia non ha senso”

Gela. Rendiconto e correttivi richiesti dalla Corte dei Conti si confermano le tappe più importanti nel percorso di queste settimane. L’amministrazione comunale non può mancare le scadenze già fissate, almeno per cercare di evitare il dissesto. Il lavoro è in corso, dopo l’approvazione della delibera dei riaccertamenti. Il gruppo che sostiene l’amministrazione comunale non ha i numeri per una completa autosufficienza in consiglio comunale, questo è ormai palese. I pro-Greco, però, stanno cercando di rinsaldare gli argini politici, sfruttando le scelte di pezzi dell’opposizione, votati alla responsabilità. La maxi variazione di bilancio da ventinove milioni di euro è stata approvata grazie ai voti dei consiglieri di “Una Buona Idea”. Stesso schema anche per il Piano economico finanziario del nuovo servizio rifiuti. “Sono scelte di responsabilità che “Una Buona Idea” ha deciso di mettere in atto – dice il consigliere autonomista Diego Iaglietti – il gruppo continua ad essere propositivo, nonostante sia all’opposizione. E’ accaduto con la variazione di bilancio e con il Pef. Sicuramente, i consiglieri civici stanno mantenendo la parola. Ognuno, poi, si comporta in aula come meglio crede”. Gli autonomisti sono rimasti in giunta, rafforzando la loro rappresentanza, e stanno dando un contributo anche attraverso i contatti istituzionali in Regione. Il dialogo non è mai cessato con i civici di “Una Buona Idea” e le convergenze non mancano. “Non so se ci saranno le condizioni per riprendere un percorso politico comune – aggiunge Iaglietti – al momento, mi pare non abbia senso interrogarsi sul dopo. L’amministrazione sta lavorando per rispettare le scadenze sugli atti finanziari. L’attività è in corso e penso che ci siano buone possibilità per rispettare i termini fissati. Sulle prossime scelte politiche incideranno tanti fattori e le decisioni verranno assunte in base a come si muoveranno i riferimenti romani e regionali. Se “Una Buona Idea” decidesse di andare verso il centrodestra, potrebbe esserci una nuova convergenza. Dovremo capire come vorranno muoversi i vertici dell’Mpa, già per le prossime europee. Non si esclude una federazione con partiti di centrodestra. Io comunque in politica non escludo nulla”. Sicuramente, gli autonomisti allo stato sono assai vicini alla causa amministrativa del sindaco Lucio Greco e anche nell’affrontare l’emergenza di bilancio hanno attivato i loro contatti istituzionali in Regione. La mozione di sfiducia del centrodestra non li ha mai convinti.