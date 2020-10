“Una Buona Idea” e “Gioventù Nazionale” sì a raccolta Torre: Piazza, “ora Fondazione”

Dalle fila di Fratelli d’Italia, il componente del direttivo provinciale Guglielmo Piazza guarda però ad un modello diverso e alla costituzione di una Fondazione, che si faccia carico del patrimonio storico e artistico della città e lo rilanci. “L’’acquisizione da parte del Comune di Gela di un bene culturale fortemente iconico e fondamentale per la nostra identità cittadina è sicuramente un bene ed è qualcosa che “visto da Destra” è più che apprezzabile visto che la tutela e la promozione della nostra identità territoriale, declinata in tutte le sue forme e sfaccettature, è un tema di grande importanza e guida l’azione politica di Fratelli d’Italia. Ma allora benissimo? Diciamo bene, ma non benissimo. Nel senso che in assenza di una strategia organica – dice – e di lungo periodo relativa alla tutela ed alla promozione del nostro veramente notevole patrimonio culturale, si corre il rischio di ridurlo a mera location d’eccezione per dj set e cocktail estivi, che pure ci vogliono ma che non sono sufficienti o adeguati a fare diventare questi siti volano culturale ed economico per la nostra città”. Per questo lancia la proposta della Fondazione, che coinvolga gruppi economici importanti come Eni. “La sfida, rivolta a questa amministrazione, è di creare qualcosa che vada al di là del proprio mandato e che possa consentire un’adeguata tutela ai beni culturali ricadenti sul territorio gelese e la loro adeguata valorizzazione. La sfida è farsi promotori dell’istituzione di una Fondazione che veda fra i soggetti promotori coinvolti sia il Comune che la Regione Siciliana e, perché no, anche Eni – spiega ancora – a cui trasferire la proprietà e la gestione dei beni culturali locali e che possa programmarne la valorizzazione per vent’anni senza essere influenzata più di tanto dagli equilibri politici. Sono da sempre convinto che questa strada sia percorribile e penso che la Fondazione riceverebbe il contributo economico da larghi settori della nostra economia. Ed allora, la sfida è lanciata, è pubblica ed è un gioco al rialzo, in termini di qualità, per il bene della città. Riuscirà l’amministrazione ad accettarla?”.