“Una Buona Idea” verso il congresso cittadino, in corso fase di adesione: “Progetto politico cresce”

Gela. Il contatto diretto con i cittadini e l’intenzione di ampliare le fila del movimento. I civici di “Una Buona Idea”, che si rivedono pienamente nel sindaco Di Stefano, hanno affidato questa fase di transizione verso il congresso cittadino a una struttura commissariale. E’ composta dall’ex segretario e presidente, Rino Licata, e ancora da Giovanni Scicolone, Carmelo Di Stefano e Giuseppe Scerra. Il gruppo vuole rafforzarsi e invita chi volesse ad approfondire, aderendo al movimento. C’è tempo almeno per tutto il mese di dicembre. “E’ un movimento in continua evoluzione – spiega Giovanni Scicolone – il fermento che nasce dalla partecipazione attiva dei cittadini è un fenomeno che si sta manifestando a valle dell’elezione a sindaco di Terenziano Di Stefano. Il movimento deve strutturarsi per garantire supporto a tutto il gruppo consiliare di “Una Buona Idea”, formato da cinque componenti”. Ogni lunedì e giovedì, dalle ore 18 alle ore 20, presso la sede in corso Aldisio, volontari accolgono chi, spontaneamente, vorrà aderire al gruppo. “Non ci focalizziamo sui numeri – precisa Carmelo Di Stefano – l’obiettivo è quello di raggiungere i cittadini che vogliono dare un contributo fattivo, che vogliono partecipare alla vita politica nell’interesse dell’intera città. Lavoriamo a testa bassa rispondendo alle molteplici richieste che arrivano dai cittadini”. “Una Buona Idea”, come già indicato dai dirigenti, sta sviluppando un cammino che potrebbe condurre ad altri Comuni, per rafforzare la linea civica.