Ventura dà l’ok alla scelta dell’amministrazione: “Giusto rientrare nel Distretto Valle dei Templi”

Gela. In vista di Agrigento 2025, capitale italiana della cultura, l’amministrazione comunale muove passi importanti verso il rientro nel Distretto turistico “Valle dei Templi”. Lo hanno confermato il sindaco Di Stefano e l’assessore Di Cristina, che stanno lavorando nella tessitura di un rapporto istituzionale con il Distretto e con il Comune di Agrigento, così da agganciare la città agli eventi del prossimo anno. Una scelta che trova consensi tra le fila dell’opposizione. Il riferimento provinciale di Italia Viva Giuseppe Ventura si schiera su questo versante. “Mi fa piacere – dice – seppur dopo cinque anni, apprendere che qualcuno abbia capito che quella era la strada giusta per collocare Gela in un circuito turistico virtuoso”. Fu proprio l’esponente renziano, da assessore, durante la fase amministrativa della giunta Fasulo, a formalizzare l’adesione al Distretto “Valle dei templi”. In quel periodo, l’obiettivo era duplice: dare maggiore risalto al ritorno in città dei resti della nave greca e alla realizzazione del Museo del mare, attraverso la collaborazione del professore Tusa.