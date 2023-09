Una statua in onore di “Nino”, l’artista Cascino: “In risposta ad alcune affermazioni del sindaco”

“Nel ringraziare tutti per l’interesse verso la mia opera voglio cogliere l’occasione per rispondere a qualche domanda che mi è stata fatta. Il mio Nino trae ispirazione da una tristissima pagina giornalistica della nostra città che, su una rete locale, si è vista mortificata dal suo sindaco dopo una riunione in prefettura. Ad avviso del sindaco, in quella intervista, i gelesi non sono rispettosi delle regole e mancano di senso civico. Da lì, la molla che mi ha portato alla realizzazione di Nino, massima espressione di educazione. Tutta la comunità con dolcezza si identificava. Non sono i gelesi a mancare di senso civico e non lo sono mai stati ma sono il controllo e la gestione a mancare. Molti cittadini, seppure nell’ombra, hanno dato e continuano a dare il loro supporto con amore e devozione. Non è corretto definirli in quel modo. I gelesi sono tutt’altro. Nino è e resterà sempre un simbolo. Così viene fuori da me questa opera, come l’anima di quei gelesi che nonostante gli sforzi vengono offesi e, con educazione, si indignano. A chi mi ha chiesto dove e quando verrà installata l’opera, rispondo che, pur essendo pronta da un pezzo Nino aspetta un altro sindaco prima di uscire”.