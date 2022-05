“Una via tre piazze”, pubblicata delibera: progetto “ripescato” con fondi Fsc

Gela. L’annuncio è arrivato la scorsa settimana, nel venerdì delle tante polemiche politiche generate dal taglio del nastro del tratto riqualificato di viale Mediterraneo. I fondi per il progetto “Una via tre piazze” ci sono e sarà realizzato, così ha spiegato l’assessore regionale Marco Falcone. Era stato depennato dall’elenco di quelli da finanziare con le somme del “Patto per il Sud”, sarà invece coperto da finanziamenti Fsc 2021-2027. Una scelta ratificata, di fatto, con una nota, firmata da Falcone, e che porta proprio la data dello scorso venerdì. In totale, 8.328.603,32 euro per la riqualificazione di diverse zone del centro storico. L’iniziativa progettuale risale a circa vent’anni fa ma si arenò e fu poi ripresa, ma senza una vera continuità. L’amministrazione comunale e il settore lavori pubblici, negli ultimi mesi, hanno accelerato, per non perdere anche l’ultimo treno. Il sindaco Lucio Greco e l’assessore Romina Morselli, scatenando non poche reazioni politiche all’interno della maggioranza, hanno voluto che fosse direttamente Falcone a comunicarlo, intervenendo all’inaugurazione di viale Mediterraneo. Il provvedimento della giunta regionale è stato pubblicato.