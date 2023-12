Unione Comuni, “su strategia serve confronto con Collura”: passa rinvio in attesa di verifiche

Gela. Mancavano i consiglieri comunali in rappresentanza di Niscemi (pare per una mancata notifica) e in aula erano presenti quelli di Butera (Di Menza, Casisi e Pasqualetto) e i gelesi Faraci e Romano (presidente del consiglio). L’assise dell’Unione dei Comuni, sorta nella prospettiva della nuova programmazione 2021-2027 per i finanziamenti, ha scelto di approfondire. E’ passato il rinvio richiesto in apertura dal consigliere buterese Angelo Di Menza. L’assise vuole antizutto un confronto con il coordinatore dell’Unione, l’architetto Antonino Collura. Il dirigente non era in aula e i consiglieri intendono valutare in sua presenza i contenuti della strategia, già approvata ma mai passata al vaglio delle assisi civiche dei tre Comuni (Gela, Niscemi e Butera), insieme per affrontare il percorso verso i finanziamenti di questo ciclo, potenzialmente in grado di garantire non meno di settanta milioni di euro.