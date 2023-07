Università “Kore”, specialista gelese per oftalmologia: cattedra alla dottoressa Gagliano

Gela. E’ un’eccellenza nel campo della ricerca e in quello medico, in relazione ai suoi studi di oftalmologia. La dottoressa Caterina Gagliano, gelese che nel suo lungo curriculum annovera anche la guida del servizio di immunologia oculare e malattie rare dell’ospedale catanese “San Marco”, ha superato la selezione per la cattedra di professore associato all’Università “Kore” di Enna. Il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia ha formalizzato l’incarico a tempo indeterminato per il settore delle malattie dell’apparato visivo. Nel tempo, Gagliano ha rilasciato importanti pubblicazioni e ancora adesso le sue ricerche hanno un notevole riscontro. L’università ennese si è affidata a lei, che condurrà le attività didattiche della branca di oftalmologia, avviata da pochi anni nell’ateneo.