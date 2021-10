Commercio in lutto, è morto Lino Internullo tra i fondatori di Confcommercio

Gela. Lutto nel mondo del commercio. Si è improvvisamente spento Lino Internullo, 76 anni, storico commerciante del centro storico. Una morte improvvisa, che ha lasciato nello sconforto i suoi familiari e tutti quelli che lo conoscevano. Lino Internullo è stato tra i soci fondatori dell’Ascom Confcommercio ed è stato un strenuo difensore soprattutto delle attività commerciali del centro storico. Era battagliero e contrario alla ztl. Sempre in prima fila agli scioperi che coinvolgevano la città e contro la politica che non attuava attività di valorizzazione e difesa del terziario. Non aveva peli sulla lingua e non le mandava certo a dire, mettendo da parte la diplomazia.