Partono i saldi, Trainito (Confcommercio): “Acquisti sicuri osservando precise accortezze”

Informazioni Aggiuntive:*

– Rispetto delle Quote di Prodotti in Sconto: I negozi devono garantire una presenza equa di prodotti in saldo, con almeno il 30% di merce proposta in vitrine di medio-prezzo.

*Dati di Interesse:*

Secondo l’Ufficio Studi di #Confcommercio, si prevede che quasi 16 milioni di famiglie parteciperanno agli sconti, con una spesa media di circa 306 euro per famiglia. Questo si traduce in un giro d’affari stimato di 4,8 miliardi di euro.