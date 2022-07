Vaccaro: “Interventi per il decoro nei quartieri, non si pensi sempre alle stesse zone”

Gela. “Non si taglino fuori i quartieri”. Francesco Vaccaro, che da anni chiede attenzione per la zona di Giardinelli e più in generale per le periferie della città, ritiene che gli interventi per il decoro, anche con la collocazione di fioriere e piante, non vadano concentrati “sempre nelle stesse zone”. “La città ha i quartieri, che sono fondamentali – dice – non si può pensare solo al centro storico, alle zone limitrofe e al lungomare. Noi residenti ancora aspettiamo la pulizia dell’area a ridosso della stazione ferroviaria e il ripristino della rotatoria stradale. Gli assessori si sono impegnati e vogliamo essere fiduciosi. Le risorse per il decoro, però, vanno destinate ad interventi in tutti i quartieri, senza escluderne nessuno”.