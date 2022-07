La mafia bene organizzata al nord, da cui viene finanziata, continua a gestire l’Italia

Gela. Abbiamo accennato, nel numero precedente, di uomini valorosi che si associarono al grande statista Cavour e al grande eroe dei due mondi Giuseppe Garibaldi per sconfiggere il regno borbonico, nel 1860. ancora integro di oltre 80.000 uomini bene armati ed equipaggiati. La battaglia decisiva per entrare a Palermo era stata comprata da Cavour con l’oro dei fratelli Massoni delle logge inglesi, scozzesi, americane e canadesi. Le piastre turche, che ammontavano a tre milioni di franchi francesi in piastre d’oro turche più un milione di credito in ducati fatto aprire da Cavour a Napoli presso il banchiere De Gas, a che cosa dovevano servire se non per comprare la fedeltà di uomini per quella guerra “sporca” di conquista coloniale? Lo stesso Massimo D’Azeglio ridimensiona il mito dell’eroe Garibaldi scrivendo: “nessuno più di me stima ed apprezza il carattere e certe qualità di Garibaldi, ma quando s’è vista una armata di 60.000 uomini conquistare un regno di sei milioni, con la perdita d’otto uomini, si dovrebbe pensare che c’è sotto qualcosa di non ordinato, che non si trova dappertutto, e non credersi per questo d’essere padrone del globo”.

Sicuramente, l’oro massonico e quello Cavourriano utilizzato per corrompere ufficiali e dignitari borbonici come il Generale Landi, che ordinò il 15 maggio 1860 la ritirata dei suoi uomini a Calatafimi, proprio nel momento in cui i suoi uomini al comando del Maggiore Sforza, riuscivano a strappare la bandiera ai Garibaldini. Il generale Landi con quella ritirata si assicurava una pensione di 14.000 Ducati d’oro. Quale la sua sorpresa quando al momento della riscossione si accorge che l’importo è solo di 14 ducati? Dell’avvenimento ne parla Giacinto De Sivo. Il generale Landi, fu sostituito con il generale Ferdinando Lanza. Intanto il generale Garibaldi curava le relazioni con i suoi amici inglesi ricevendoli con tutti gli onori nelle proprietà del barone Riso a Misilmeri e il 26 maggio brindò con tre ufficiali della marina britannica assieme a dei picciotti del barone per incrementare le sue forze militari. Questi uomini sbarcarono dalla nave inglese “Hannibal”, ormeggiata, come tante altre, al porto di Palermo.

Intanto, a Palermo Lanza era sempre più nervoso con i suoi diciotto mila uomini accasermati, mentre lasciavano senza difesa le porte Sant’Antonino e Termini. Garibaldi, invece, rinforzava il suo esercito con altri 3.500 picciotti raccolti tra la delinquenza siciliana, brutti ceffi armati fino ai denti, che accompagnavano ovunque il Garibaldino Cesare Abba. Un’altra figura di patriota fu Giovanni Corrao che con la collaborazione di Rosolino Pilo, si era impegnato nel mese di aprile a infiammare la Sicilia ma misteriosamente fu assassinato nel 1863. Le indagini sulla sua morte, portarono alla scoperta del termine mafia e tutta l’Italia unitaria, fu costretta a riflettere da quel momento in poi sul termine mafia. Con Giovanni Corrao, cambiano i venti della storia e i ricchi latifondisti e i baroni Sant’Anna di Alcamo, il cavaliere Giuseppe Coppola, assieme ai picciotti, per mantenere il controllo del territorio e rimanere al passo con i nuovi tempi, dovettero adeguarsi alla nuova situazione. Così tutti i capi della mafia, ben organizzati, si spartirono i ruoli per lavorare con impegno e serietà e Giovanni Battista Marinuzzi di Carini si occupò dei rifornimenti, mentre Giuseppe Bruno di Belmonte Mezzano curò i collegamenti fra diversi gruppi, Salvatore La Barbera e Salvatore Nicolò Ramacca gestirono l’arsenale con la sua manutenzione, Andrea Sodano di Piana dei Greci si interessò della rete degli informatori e il servizio degli informatori e degli esploratori fu affidato ad Andrea Guidara, di Boccadifalco, con Rosario Salvo di Pietraganzili.