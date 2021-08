Vaccinazioni, Greco: “Un servizio navetta gratuito per raggiungere l’hub”

Gela. Con la possibilità che venga decretata la zona arancione, in attesa delle valutazioni di Asp e Regione, l’amministrazione comunale sta cercando di assicurare ulteriori soluzioni per incrementare la percentuale delle vaccinazioni, ancora al di sotto della media. Il sindaco Lucio Greco, nelle scorse ore, ha ribadito che “vaccinarsi è l’unica soluzione per uscire dal tunnel dell’emergenza”. “Bisogna vaccinarsi, come sostengono tutti i più importanti virologi”, ha continuato. Entro pochi giorni, sarà attivo un servizio navetta. Soprattutto per gli anziani soli o impossibilitati a muoversi in autonomia, che abbiano deciso di vaccinarsi, l’amministrazione comunale darà la possibilità di arrivare all’hub della “Cittadella”.