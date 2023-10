Varchi “Nuova sede dell’Italpress a New York è una sfida entusiasmante”

PALERMO (ITALPRESS) – “L’agenzia di stampa Italpress festeggia l’importante traguardo dei suoi primi 35 anni, lanciando una nuova, entusiasmante sfida: l’apertura di una sede di corrispondenza a New York, dopo l’inaugurazione della sede di Milano. Al direttore Gaspare Borsellino, a tutti i giornalisti e lavoratori dell’azienda i miei auguri e i complimenti per la centralità e l’autorevolezza conquistate in questi anni e per una crescita frutto di un grande lavoro. Il successo di Italpress è il successo di una realtà palermitana e di questo vado personalmente fiera”. Lo dichiara Carolina Varchi, deputato di Fratelli d’Italia e vicesindaco di Palermo.– foto Agenzia Fotogramma –(ITALPRESS).