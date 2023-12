Variazioni bilancio, apertura consiglio solo su una “ratifica”: “Tempi celeri per salvare progetti”

Gela. Un’apertura da parte dell’assise civica, seppur non in blocco, può esserci. In serata, il sindaco Lucio Greco, insieme agli assessori, ha voluto fare il punto insieme ai consiglieri. Ancora una volta, è la vicenda finanziaria a farla da padrona. Non si può prescindere dalle variazioni di bilancio. Negli ultimi tempi, in due diverse occasioni, l’amministrazione comunale si è vista costretta a fare un passo indietro. Ieri, è arrivata l’ennesima deliberazione sugli atti per i progetti. Variazioni che però il consiglio ritiene vadano solo ratificate. Proprio intorno a questo passaggio, nel corso dell’incontro, c’è stata una forte insistenza. Nel testo delle delibere di giunta che perverranno in consiglio, va precisato che le variazioni devono essere ratificate dall’assise, a seguito di approvazione del sindaco e degli assessori. Se ci sarà questo riferimento chiaro, allora una parte dell’assise civica, prevalentemente i gruppi che vennero ribattezzati “responsabili”, potrebbe dare l’assenso. Molto più scettici invece appaiono gli esponenti dei partiti di centrodestra che non hanno mai supportato atti finanziari della giunta, ad eccezione di poche variazioni di bilancio, sempre per i progetti. In ogni caso, bisognerà fare in fretta su un tema delicato (sul quale pesano inoltre i pareri non sempre favorevoli dei revisori).