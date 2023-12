Variazioni di bilancio, ancora niente numero legale: “Centrodestra blocca le opere”

Gela. Le variazioni di bilancio per salvare i progetti in essere continuano a segnare il passo. Alla prima chiamata dell’assise civica di questa mattina, al momento del voto, solo dieci favorevoli e due astenuti non hanno garantito la soglia minima per il numero legale. L’appello sarà richiamato tra un’ora ma gli auspici non sembrano dei migliori. Il presidente Sammito, preliminarmente, ha chiesto di mettere ai voti la proposta di una seduta anche per domani. C’è stato l’assenso dell’intera aula. Quando si è trattato però di votare il provvedimento necessario a garantire il finanziamento per i lavori di San Sebastiano, l’opposizione di centrodestra ha lasciato l’aula. Pro-Greco e “responsabili” non erano in numero sufficiente ad assicurare il sì blindato.