Variazioni di bilancio, atti in consiglio già domani: convocata una seduta

Gela. Ieri sera, la giunta ha varato un consistente pacchetto di variazioni di bilancio per salvaguardare i progetti. Gli atti saranno già vagliati dal consiglio comunale, domani. Il presidente del civico consesso Salvatore Sammito ha provveduto a formalizzare la convocazione. Sarà una seduta bis che segue quella prevista per questa sera. La giunta, dopo diversi approfondimenti, ieri ha deliberato e ora si rivolge all’aula per la presa d’atto finale. I pareri non favorevoli dei revisori e il dissesto da poco dichiarato non sono fattori utili a rasserenare animi e pensieri rispetto al tema delle variazioni.