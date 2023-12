Variazoni di bilancio, la giunta ha deliberato di nuovo: sì in attesa del confronto con i consiglieri

Gela. Potrebbe essere il tentativo capace di arrivare a destinazione. Nell’arco di pochi mesi, sulle variazioni di bilancio per i progetti in essere, l’amministrazione comunale ha dovuto fare dietrofront almeno due volte. L’ultima, la scorsa settimana quando in aula consiliare non si è raggiunto il numero legale. Nelle ultime ore, il sindaco Lucio Greco e gli assessori, come aveva preannunciato l’avvocato, hanno rimesso mano agli atti. Sono state nuovamente approvate le variazioni per progetti che altrimenti rischiano di saltare o di causare non poche conseguenze all’ente comunale, adesso in dissesto. Questa volta, pare si tratti dell’approvazione vera e propria e non della solo presa d’atto. In questo modo, domani, Greco e gli assessori dovrebbero presentarsi ai consiglieri, nel corso di una riunione appositamente convocata, con le variazioni in mano, nel tentativo di chiudere il cerchio e avere l’assenso dell’assise civica, che va riconvocata. Sulla base di quanto indicato già negli scorsi giorni, per il sì dell’aula c’è tempo fino al 31 dicembre. I consiglieri, quasi in blocco, attendono però che l’amministrazione presenti variazioni di bilancio, già approvate in giunta.