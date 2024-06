Verde incolto, interventi Ghelas nella zona del cavalcavia di via Venezia

Gela. La difficoltà nel gestire il verde pubblico è sotto gli occhi di tutti. La municipalizzata Ghelas non ha le risorse necessarie, finanziarie e di personale, per coprire l’intero perimetro urbano. La questione è aperta da tempo e non a caso le amministrazioni comunali che si sono succedute hanno spesso fatto appello ai privati, principalmente per le rotatorie stradali. In questi giorni, il neo amministratore Ghelas Guido Siragusa ha dato indicazioni per inrtervenire anzitutto nell’area del cavalcavia di via Venezia. Sono state eliminate le sterpaglie che ostruivano uno dei marciapiedi per il transito dei pedoni. Il lavoro da fare è tanto. Siragusa ha disposto che una squadra di operai si occupi proprio della manutenzione delle aree incolte in quella zona, sia per quanto riguarda il cavalcia sia rispetto ai tratti limitrofi.