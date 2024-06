“Mai aderito a progetto Di Stefano”, Incardona: “Con Cosentino, non mi rivedo in Pd e M5s”

“Ringrazio e rispondo all’appello di Terenziano Di Stefano, ma non mi vedrei in un percorso con il Pd e con il Movimento cinquestelle. Sarà difficile per Di Stefano, in base alla sua storia politica, figuriamoci per me”. Dall’esito del ballottaggio, probabilmente, dipenderà l’eventuale collocazione di Incardona, anche in un possibile schema di consiglio comunale (ancora con ingresso non certo nonostante il notevole riscontro alle urne).