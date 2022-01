Verifiche gara rifiuti e Greco attende tavolo tecnico: Picone, “confronto su servizio”

Gela. Mentre domani, a Butera e Delia, ci sarà l’esordio del nuovo servizio rifiuti in house, affidato alla “Impianti Srr”, quella di oggi invece è stata un’altra giornata di incontri. Sulla scelta per il servizio in città, infatti, non c’è ancora una decisione finale. E’ previsto, nei prossimi giorni, un tavolo tecnico, per valutare il progetto, sostenuto dal sindaco Lucio Greco e dall’amministrazione comunale. “Verrà anche rilasciato un parere sulla possibilità della gara”, dice il primo cittadino, che ha partecipato all’assembla della Srr4, richiesta proprio per verificare quali soluzioni siano attuabili per Gela. Greco, in più occasioni, ha ribadito la sua posizione e quella dell’amministrazione. Preferirebbe una gara, per un servizio autonomo, senza passare dalla “Impianti Srr”, che invece coprirà le attività in tutti gli altri Comuni dell’ambito. “Il tavolo tecnico dovrebbe tenersi a giorni – aggiunge il sindaco Lucio Greco – del resto, non ho alcun interesse a far trascorrere dell’altro tempo. Si valuterà il nostro progetto ma anche se la “Impianti” sia eventualmente pronta e sia già nelle condizioni di svolgere il servizio, nei tempi che hanno indicato. In un senso o nell’altro, è necessario arrivare ad una decisione”. In città, la proroga a Tekra scade a fine marzo. Probabilmente, rispetto ai mesi passati, qualche apertura sembra esserci. Anche i funzionari del dipartimento regionale acqua e rifiuti e l’amministratore della “Impianti”, l’ingegnere Giovanna Picone, hanno partecipato al confronto di oggi.