Verifiche misure antincendio, nei siti Enimed controlli delle commissioni scelte dalla Regione

Gela. Le attività ispettive saranno concentrate nei siti locali di Enimed, a Piana del Signore e in contrada Catarrosone. Sono state costituite le commissioni autorizzate dalla Regione. Il dipartimento ambiente ha rilasciato i relativi provvedimenti. I siti di Enimed sul territorio rientrano tra quelli posti nella programmazione delle ispezioni per l’anno in corso. Gli esperti, che sono funzionari di Arpa, operatori qualificati dei vigili del fuoco e dell’Inail, concentreranno le verifiche “sull’adeguatezza della politica di prevenzione degli incendi rilevanti posta in essere dal gestore, conducendo un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione”, così riporta il provvedimento del dipartimento regionale. Le attività di ispezione nelle aree locali di Eni sono periodiche e previste dalla normativa in materia attuata dalla Regione. Partiranno nell’arco di circa un mese e saranno comunicate con un congruo preavviso all’azienda. Il target è sostanzialmente prevenire il rischio di incendi rilevanti. Il pericolo può essere comunque da non sottovalutare, in strutture per la produzione industriale come quelle della multinazionale in città. Durante la visita, i componenti delle commissioni sono “autorizzati ad accedere a qualunque area dello stabilimento”. L’azienda, infine, dovrà “rendere disponibile il proprio personale e fornire tutta l’assistenza necessaria ai componenti della commissione per lo svolgimento dell’ispezione”.