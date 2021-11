Vertice di maggioranza su Tari, Sincero: “Ridurla con risparmi da Timpazzo”

Gela. La maggioranza del sindaco Lucio Greco, dopo aver superato la prova del rendiconto 2020, potrebbe ritrovarsi anche intorno ad una proposta, unitaria, sulla Tari. Una settimana fa, i civici di “Una Buona Idea” e di “Impegno Comune”, in una fase molto delicata quando si tratta di rifiuti, hanno avanzato la proposta di posticipare il pagamento della terza rata e di valutare soluzioni praticabili per ridurne l’entità. La prossima settimana, dovrebbe tenersi una riunione, fissata proprio sulla scorta della proposta dei civici. “Probabilmente, ci vedremo la prossima settimana – spiega il capogruppo di “Una Buona Idea” Davide Sincero – la proposta fatta sulla Tari va valutata con attenzione. In altri Comuni, come a Caltanissetta, stanno andando in questa direzione. Anzitutto, il pagamento della terza rata va posticipato e dovremo individuare soluzioni per ridurne l’entità. Tra le altre cose, anche se bisognerà capire se sia possibile arrivare ad una soluzione di questo tipo, ritengo che vadano valutati i fondi risparmiati fino ad oggi con l’azzeramento delle tariffe di conferimento in discarica, a Timpazzo. Il Comune, così come gli altri dell’ambito, non sta versando tariffe per i conferimenti in discarica, vista la situazione di emergenza regionale. Chiederemo se questi fondi possano essere usati per ridurre l’entità della terza rata. A Caltanissetta, in base ai dati resi noti, per ridurre l’ammontare della rata hanno usato un fondo da cinquecentomila euro”. Il passo mosso sulla Tari è una delle prime proposte che i civici avanzano in questo rilancio amministrativo, dopo l’azzeramento della giunta. “Una Buona Idea”, che in giunta schiera il vicesindaco Terenziano Di Stefano, avrebbe voluto una fase due sicuramente a trazione civica e con una presenza non così cospicua dei partiti.