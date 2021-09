Vestiti, coperte e tanti aiuti per i profughi, il Lions Club con gli afghani in fuga

Gela. Due giorni fa il Lions international ha promosso una raccolta di beni di prima necessità da destinare agli sfollati ospitati nella base Nato di Sigonella. Encomiabile la risposta della comunità gelese che ha donato vestiti, coperte, alimenti, giocattoli in quantità tale da riempire un container di venti metri.

Un container di venti metri. Questa la stima di ciò che è stato raccolto in soli due giorni per gli sfollati afgani a Gela. Vestiti, scarpe, pannolini, giocattoli, coperte, ma anche beni alimentari di prima necessità. L’iniziativa, promossa dal Lions Club international e diffusa qualche giorno fa ha immediatamente fatto il giro del web, è stata condivisa da centinaia di gelesi ed ha viaggiato nei gruppi WattsApp di tutto il paese. Una vera gara di solidarietà che ha restituito risultati sorprendenti e la fotografia di una comunità gelese, dal cuore immenso. Un via vai continuo nei diversi punti di raccolta, di gente che recava buste e sacchi colmi di tutto, e di furgoni che dai punti di raccolta trasportavano poi i carichi in un capannone della zona industriale, perché in paese non c’era più spazio.