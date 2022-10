Via quadricanne di raffineria, cambia definitivamente lo skyline dello stabilimento

Gela. Uno skyline senza più ciminiere, una delle cartoline storiche di Gela diventerà presto un ricordo. Entro il 2023 infatti dovrebbero iniziare le procedure di smantellamento del quadricanne, l’ultima delle due grandi ciminiere dell’ex stabilimento Eni che ancora svetta sull’orizzonte ad est della città. Il tutto rientra nel piano di interventi sancito dal protocollo sottoscritto nel dicembre 2019 dal Ministero dell’Ambiente e da Eni con l’obiettivo di realizzare un programma di decarbonizzazione, mitigazione ambientale, riqualificazione, valorizzazione e restituzione agli usi delle aree non più interessate da attività produttive legate al ciclo convenzionale di raffinazione. In quel protocollo Eni si è impegnata a rinunciare definitivamente ad assetti di produzione e lavorazione di oli minerali e a procedere, entro 10 anni, alla dismissione di tutti gli impianti e strutture non utilizzati per la produzione di biocarburanti.