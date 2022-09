Gela. Un’area privata, al cui interno un tempo c’era un immobile, è stata trasformata in discarica abusiva. Accade proprio all’incrocio tra via Crispi e via Minardi. Segnalazioni arrivano dai residenti, preoccupati per l’aumento dei rifiuti. All’interno dell’area si trova di tutto, dai rifiuti comuni a quelli speciali.