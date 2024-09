Viabilità nei pressi delle scuole, piano per evitare ingorghi e disagi

Gela. L’avvio dell’anno scolastico richiede una programmazione degli interventi per meglio regolamentare il traffico nelle arterie in cui insistono i plessi scolastici. Particolari criticità sono state riscontrate soprattutto in via Europa ed a Piano Notaro, dove si registrano ingorghi stradali e disagi sia alla circolazione stradale che pedonale. L’assessore alla Polizia Municipale, Simone Morgana, sta predisponendo, di concerto con il sindaco, un piano per limitare la velocità in entrata dei veicoli. In particolare, in determinati orari (orari di ingresso e uscita) l’acceso veicolare sarà limitato solo ai residenti delle strade interessate, ai dipendenti (docenti e personale amministrativo) degli istituti scolastici ed agli studenti. Ognuno di loro sarà munito di pass ed i varchi saranno controllati.