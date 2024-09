Futsal, la Vigor Gela si iscrive al prossimo campionato di Serie D

Per quanto riguarda il calcio a 11, il debutto in campionato è stato da 9 in pagella. Grande gioco e ben quattro reti rifilate allo Scicli. A macchiare la gara il gol subito allo scadere su calcio di punizione, complice un calo di concentrazione difensivo, che poteva sicuramente evitare di concedere quel “free kick” da quella posizione agli avversari, e complice un intervento non perfetto da parte dell’estremo difensore Mangione, beffato dalla traiettoria velenosa che ha preso la sfera.

“Siamo in ritardo di condizione – ha affermato Pardo – un plauso va allo staff tecnico e ai ragazzi che sono stati bravi a mettere la partita in discesa”.

Una squadra, quella biancazzurra, costruita dal direttore sportivo Simone Pardo in pochissimo tempo, vista l’attesa per il ripescaggio in Promozione, accolto solo a poche settimane dall’inizio della stagione agonistica e che ha costretto la società a muoversi sul mercato in fretta e furia, visti il ritardo ed i tempi ristretti.

“Siamo l’unica squadra rimasta ferma fino all’ultimo perché aspettavamo la certezza del ripescaggio – continua Pardo – abbiamo costruito una squadra che può dire la propria e ci siamo messi alla pari con le grandi squadre, con l’obiettivo di fare bene e di non fare voli pindarici”.

I dati parlano chiaro: sette gol siglati ed un solo gol subito nel giro di tre gare, tra le due di Coppa contro Santa Croce e l’esordio in Promozione contro lo Scicli. Numeri che mostrano grande qualità da parte dell’organico a disposizione di mister Fausciana, che meglio di così non poteva iniziare la stagione e che, di questo passo, può ambire anche a qualcosina in più rispetto alla semplice salvezza.