Vigor al cospetto dell’Aci Bonaccorsi per ripartire. Preso l’attaccante Ndiaye

Gela. Una settimana difficile per la Vigor Gela. In seguito al 5-1 inflitto al Serradifalco nel terzo turno di Coppa è arrivata una brutta sconfitta. Il risultato della trasferta a Canicattini Bagni è di quelli da dimenticare, per non parlare della prestazione. 2-0 e scarsa personalità per i ragazzi allenati da mister Fausciana, poco consapevoli dei propri mezzi e poco cinici dinanzi alla porta avversaria. Secondo insuccesso consecutivo per i biancazzurri, usciti sconfitti anche nel derby contro il Niscemi. In settimana, come se non bastasse, hanno fatto le valigie Fabrizio Scapellato, Antonino Carbonaro, Giovanni Spampinato e Pietro Basile. Per permettere alla situazione di rientrare il prima possibile, il direttore sportivo Simone Pardo sta operando sul mercato per poter portare alla Vigor Raffaele Gambuzza e Saro Tuvé, rispettivamente centrale difensivo e terzino sinistro in forza al Gela Calcio, con cui, quest’anno, non hanno trovato molto spazio, scavalcati nelle gerarchie.