Vigor Gela appannata, lo Scordia passa 2-1 al Presti

Gela. Una brutta Vigor Gela cede al cinico Scordia, che viola il Presti con un gol per tempo. Partita da dimenticare per i ragazzi di Fausciana, che hanno giocato una delle peggiori gare del campionato. Pur senza Modù, con Valerio retrocesso sulla linea dei centrali con Golisano, con Laye e Campanaro a mezzo servizio, l’undici di Fausciana appare in giornata no. Lo Scordia passa in vantaggio dopo 10 minuti con Francesco Sottile su erroraccio di Ochi che sbaglia l’appoggio in ricostruzione.

Al 33’ la punizione di Cosentino non impensierisce Cannata. Al 38’ Galesi, al suo esordio, respinge in due tempi l’assalto rossazzurro. Al 40’ ancora Sottile pericoloso, sua la traversa che fa correre i brividi alla Vigor.

Il pareggio arriva dopo un minuto con Arturo Strano che azzecca l’incrocio con un tiro a rientrare.

Nella ripresa Fausciana mette subito dentro Campanaro, Laye e Scicolone ma la squadra continua a pasticciare. Lo Scordia si vede annullare un gol su punizione per fuori gioco all’11’, poi Campanaro di testa schiaccia un pallone pericoloso ed al 40’ Pandolfo trova la zampata vincente nell’area piccola. Inutili i 9 minuti di recupero concessi da Nicosia di Palermo.