Vigor Gela, arriva domenica al “Presti” la Gymnica Scordia

Una stagione di alti e bassi, finora, per il sodalizio caro a Cristian Paradiso, che dopo i ko contro Niscemi e Canicattini sembrava aver perso il passo delle corazzate ma che, invece, si è ripreso con carattere ottenendo, da lì in poi, tre vittorie e un pareggio. Un filotto di quattro risultati utili che fa sognare la squadra guidata da mister Mirko Fausciana, che domenica dovrà fronteggiare la Gymnica Scordia. Una sfida alla portata dei biancazzurri, che hanno l’obbligo di giocarsela per consolidare il posto in zona playoff.