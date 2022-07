Vincoli, riunione commissione: “mappatura” aree Vinca e dibattito aperto su Zes

Gela. Sui vincoli e sulle aree sottoposte a protezione, gli approfondimenti sono ripresi, in maniera più accurata, da almeno un anno. A Palazzo di Città è stata riattivata la commissione Sic Zps, che ha un ruolo importante nelle procedure che toccano anche i possibili investimenti nelle zone vincolate. Con la Zes e i programmi di finanziamento del Pnrr, le aziende sono interessante a sondare il campo anche per le aree vincolate e l’investimento “Argo-Cassiopea” di Eni è stato quasi un prologo, con provvedimenti che hanno cercato di mettere insieme esigenze produttive e tutela ambientale. La prossima settimana, su convocazione del dirigente Emanuele Tuccio, la commissione, ora rafforzata da nuovi componenti, torna a riunirsi. Già negli scorsi mesi, gli approfondimenti si sono sviluppati nel confronto con Emilio Giudice della Riserva Biviere, che ha competenza sui pareri da rilasciare. Tuccio, i componenti della commissione e i tecnici comunali, sono impegnati in una disamina complessiva, messa alla prova dei fatti da procedure in corso, come quelle per gli insediamenti nell’area Nord 2 dell’ex Asi. Negli scorsi giorni, in municipio è stata riproposta la verifica dell’istanza della società “Icaro ecology”, per la quale anche il Tar ha chiesto che il Comune si pronunci. L’azienda attende risposte per un nuovo insediamento nell’area Nord 2, che nonostante sia stata infrastrutturata non è mai stata sottoposta agli interventi di riqualificazione ambientale, previsti invece dalla disciplina in materia. Un aspetto più volte ricordato da Giudice. Anche altre aziende attendono.