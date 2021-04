Volontari in spiaggia per ripulirla, tanti giovani all’iniziativa di “Plastic free”

Gela. L’appello è stato lanciato, come spesso accade, attraverso i social e ha avuto il supporto anche dell’amministrazione comunale. I volontari di “Plastic free” hanno chiamato a raccolta cittadini e associazioni per ripulire un tratto di costa, questa volta sul lungomare Federico II di Svevia, nei pressi dell’ex lido La Conchiglia e nelle aree limitrofe. L’invito è stato accolto da diversi volontari, soprattutto giovani, che con buona volontà hanno iniziato a lavorare fin dalle prime ore del mattino di oggi. Muniti di mascherine e guanti hanno raccolto un notevole quantitativo di rifiuti e principalmente di plastica, abbandonata ovunque sulla spiaggia e nelle vicine aree verdi. All’iniziativa di “Plastic free” hanno risposto le associazioni “Cambiamenti”, “Leo club”, “Smaf”, “Fattore Co2” e anche i tifosi di “Vecchio stile 87”. Come era capitato già la scorsa settimana, a Manfria (quella volta su iniziativa del “Leo club”), anche questa mattina sulla spiaggia a raccogliere rifiuti c’erano anche assessori. Hanno partecipato l’assessore Cristian Malluzzo e il vicesindaco Terenziano Di Stefano. Insieme ai volontari, i deputati regionali M5s Ketty Damante e Nuccio Di Paola ed esponenti locali di Italia Viva, gruppo che ha voluto appoggiare l’iniziativa fin dal momento dell’annuncio. “Plastic free”, sul territorio coordinato da Marco Amato, che è referente cittadino, da alcuni mesi ha avviato una serie di iniziative in città, proprio sul fronte della sensibilizzazione ambientale.