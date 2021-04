Crisi nera per la Melfa’s, a Messina arriva il quinto k.o. di fila

Gela. Un periodo nero per la Melfa’s Gela Basket che non riesce a invertire marcia. Anche a Messina, contro la Fortitudo, arriva una sconfitta, la quinta di fila, che complica adesso anche la situazione in classifica nella Serie C Silver. Al PalaRussello finisce 74-65 ma la gara ancora una volta per lunghi tratti è stata equilibrata. Anzi, il quintetto di Salvo Bernardo è stato avanti nel punteggio, seppur non sia mai riuscito a dare lo strappo vincente. Nel primo mini quarto (19-16) regna l’equilibrio. Messina prova a scappare con un break di 10 punti (28-18) ma Gela questa volta reagisce e va al riposo lungo sul 37-36. Dopo la pausa torna in campo un quintetto ospite positivo e rabbioso tanto da andare avanti sul 59-51.