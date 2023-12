Washington in crisi, solo 7 punti per Gallinari

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Washington in crisi e nemmeno Danilo Gallinari sembra poter dare un contributo efficace. Nella notte italiana della regular-season dell’Nba arriva l’11esima sconfitta nelle ultime dodici gare per i Wizards, sconfitti sul parquet di Orlando Magic per 130-125. Per i padroni di casa, al loro nono centro consecutivo, 31 punti di Wagner e 28 di Banchero; tra gli ospiti, 27 di Kuzma e solo 7 di Gallinari che, uscito dalla panchina, totalizza anche 6 rimbalzi e 1 assist in 21 minuti di impiego. Privi della sua stella Doncic, a casa per la nascita della sua primogenita, i Dallas Mavericks subiscono un ko casalingo contro i Memphis Grizzlies, a segno per 108-94 con 30 punti di Bane, top-scorer dell’incontro. Affermazioni interne per Boston e New Orleans: i Celtics si impongono per 125-119 sui Philadelphia 76ers nonostante i 26 punti di Beverly (21 a testa per Tatum e White), mentre i Pelicans mettono al tappeto i San Antonio Spurs per 121-106 sfruttando la vena realizzativa di Valanciunas, a referto con 24 punti. Altri risultati: Toronto Raptors-New York Knicks 106-119; Phoenix Suns-Denver Nuggets 111-119.- foto LivePhotoSport -(ITALPRESS).