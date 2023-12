Basket, coach Bernardo ritrova i fratelli Caiola per il resto del campionato

Gela. Scontro casalingo abbordabile per la Melfa’s Gela Basket. La squadra di coach Bernardo affronterà davanti al proprio pubblico il Giarre Basket, sopra i biancazzurri di appena due punti, con una sola vittoria in più. Partita alla portata della squadra gelese, orfana del capitano Orazio Ventura, ma che ritrova due vecchie conoscenze come i fratelli Emanuele e Gaspare Caiola. Da stabilire se giocheranno Longo e Dispinzeri, perni della squadra in questi primi impegni stagionali.