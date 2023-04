14 punti di Banchero nel successo di Orlando, Utah ko

ROMA (ITALPRESS) – Affermazione casalinga convincente di Orlando nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Di fronte ai quasi 19.500 spettatori dell’Amway Center, i Magic mettono al tappeto i Washington Wizards per 128-102 nonostante i 39 punti della coppia ospite formata da Hayes e Omoruyi. Tra i padroni di casa, 18 punti di Suggs, 17 di Antonhy e 14 dell’azzurro Paolo Banchero, che in quasi 30 minuti di impiego contribuisce anche con 9 rimbalzi e 3 assist. Sconfitta esterna in volata, invece, per Utah Jazz, che si arrende per 111-110 ai Brooklyn Nets nonostante i 32 punti di Horton-Tucker, top-scorer dell’incontro. Nella franchigia che ha sede a Salt Lake City, 2 punti ed un rimbalzo per l’azzurro Simone Fontecchio, in campo per 14 minuti complessivi. Play-off sempre più vicini per i Los Angeles Lakers, che espugnano l’impianto di Houston Rockets per 134-109 con 40 punti di uno scatenato Davis, il più prolifico del match. Successi all’overtime per Atlanta e San Antonio: gli Hawks hanno la meglio sui Dallas Mavericks per 132-130 sebbene tra i texani Irving firmi 41 punti, mentre gli Spurs violano l’impianto dei Sacramento Kings per 142-134 con 30 punti di McDermott, 28 di Fox e 26 di Sabonis. Vittoria larga per Toronto e Chicago: i Raptors fanno festa in casa dei Charlotte Hornets, battuti per 128-108 dal team canadese trascinato dai 36 punti infilati da Siakam; i Bulls esaltano i propri tifosi sconfiggendo i Memphis Grizzlies per 128-107 con 36 punti di Lavine e 31 di DeRozan. Altri risultati: Minnesota Timberwolves-Portland Trail Blazers 105-107; New York Knicks-Washington Wizards 118-109; Oklahoma City Thunder-Phoenix Suns 118-128; Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers 115-105; Milwuakee Bucks-Philadelphia 76ers 117-104; Denver Nuggets-Golden State Warriors 112-110.- foto LivePhotoSport -(ITALPRESS).