A 14 ANNI PILATO ARGENTO MONDIALE NEI 50 RANA, BRONZO PER PALTRINIERI

GWANGJU (COREA DEL SUD) (ITALPRESS) – La 14enne Benedetta Pilato ha vinto la medaglia d’argento nella finale dei 50 rana femminili ai Mondiali di nuoto di Gwangju. Oro alla statunitense Lilly King. Bronzo per Yuliya Efimova. Quinta Martina Carraro. “Sono contentissima. Non ci credo ancora”. Ai microfoni di Rai Sport Pilato commenta in lacrime l’argento appena conquistato. “Non sono mai stata cosi’ tesa prima di una gara, ma credo sia normale e sono contentissima, non so che dire – aggiunge la 14enne tarantina -. Se pensavo alla medaglia mondiale? Con il terzo tempo l’idea mi ha sfiorato, ma non me l’aspettavo. Ho reso la vita difficile alla King? Non esageriamo…E’ bellissimo, ma e’ bellissimo competere con gente con cosi’ tanta esperienza. Appena sono arrivata ho visto la luce sul blocco, erano due pallini e ho iniziato a urlare, mi stavo sentendo male. Sono sconvolta”.

Finisce il dominio nei 1500 stile libero di Gregorio Paltrinieri. Il campione emiliano si è dovuto accontentare della medaglia di bronzo nella gara vinta dal tedesco Florian Wellbrock davanti all’ucraino Mykhailo Romanchuk. “C’e’ poco da dire, sono stati piu’ forti di me. Hanno fatto una gran gara e io ero cotto, sfinito”, ha detto Paltrinieri.

(ITALPRESS).