Acqua, è crisi nera…pagata a peso d’oro non c’è da giorni: Greco nei cantieri e città in ginocchio

Gela. E’ piena emergenza idrica. Come se non bastasse quanto accaduto fino ad oggi, i lavori avviati per riparare le falle alle tubazioni che rilasciano l’acqua da distribuire nelle abitazioni non sono ancora terminati. Ritardi enormi, che nelle scorse ore sono stati denunciati dalle associazioni ambientaliste “Aria Nuova” e “Amici della Terra”. I presidenti Saverio Di Blasi ed Emanuele Amato hanno già deciso di rivolgersi alla magistratura, presentando una denuncia in procura a Catania. Questa mattina, il sindaco Lucio Greco si è recato direttamente nei punti del guasto, a cominciare da contrada Spinasanta. “Dobbiamo capire cosa sta succedendo – dice – c’è ancora una piena emergenza e tutto questo non è accettabile”. Il primo cittadino ha effettuato una ricognizione, insieme ai tecnici. Tra improvvisate autobotti private usate per rifornire chi è a secco da giorni e guasti continui, il sistema è al collasso. Da mesi, Caltaqua, l’azienda italo-spagnola che gestisce il servizio idrico integrato, ha avviato un programma di lavori per l’ammodernamento delle rete idrica locale. Sono decine i cantieri avviati, ma i disservizi sono costanti. Non si è mai arrivati alla distribuzione per l’intera giornata, come promesso invece da anni. Le tariffe da versare sono in costante aumento. Di recente, la Cisl territoriale ha calcolato una media di 500 euro a fronte dei 376 euro del resto d’Italia. L’ultimo “ritocco”, approvato dall’Autorità nazionale Arera, ha determinato un incremento del 2,5 per cento.