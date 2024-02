“A breve le nostre scelte”, Di Dio: “Lista e incontri, giunta Greco? Dipenderà da decisioni”

Gela. Il tempo delle scelte politiche si avvicina. Il gruppo locale di Azione, in queste settimane, sta lavorando alla lista e al rafforzamento della struttura cittadina. Gli esponenti che si rivendono in Calenda, nonostante non siano mancati i momenti di forte incomprensione, non hanno mai messo in discussione la loro permanenza nella giunta Greco, seppur in assenza di vincoli predeterminati, soprattutto in questo periodo. “Gli incontri sono principalmente con la base del gruppo locale – dice il coordinatore Luigi Di Dio – vogliamo decidere insieme quale direzione prendere. Penso che entro fine mese, avremo le idee piuttosto chiare. Come abbiamo sempre detto, siamo disponibili a valutare ogni progetto politico e amministrativo, senza vincoli”. Azione ha le “quote” in aumento in città e non a caso tanti vorrebbero finalizzare un eventuale accordo elettorale e non solo. Di Dio non si è mai sbilanciato. I calendiani non hanno espresso preferenze per un blocco piuttosto che per un altro. “Siamo concentrati sulla lista – precisa il consigliere – gli incontri li faremo, come abbiamo sempre detto. Il sindaco Greco? Se ci sottoporrà il suo progetto lo valuteremo senza problemi. Chiaramente, se faremo scelte differenti dal Greco bis, glielo comunicheremo e questo potrà incidere sulla nostra presenza in giunta”. Il partito ha posto una priorità istituzionale sul capitolo dei progetti e dei finanziamenti.