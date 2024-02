Irpef con l’esenzione, stop dal consiglio: passa l’annullamento, “evitiamo blocco trasferimenti”

Gela. Varato favorevolmente l’annullamento in autotutela della delibera che definiva gli aumenti Irpef ma con l’emendamento dei civici di “Una Buona Idea”, per le esenzioni fino a 15 mila euro. L’assise civica si è espressa per stoppare il provvedimento. A supporto, i cinque consiglieri che hanno richiesto il passo indietro, sulla scorta delle valutazioni del collegio dei revisori e del settore bilancio. Gli autonomisti Caci e Iaglietti, il forzista Trainito, l’esponente pro-Greco Morselli e il presidente del civico consesso Salvatore Sammito, hanno espresso voto favorevole. Per il resto, invece, un unico no e sette astenuti, soprattutto tra le fila dell’opposizione. Secondo gli uffici tecnici, come ha riferito il segretario generale e dirigente al bilancio Carolina Ferro, le esenzioni avrebbero potuto generare un gettito Irpef inferiore rispetto a quello programmato, andando in contrasto con i precetti del dissesto. I civici si sono dimostrati ancora una volta assai scettici e il capogruppo Davide Sincero ha parlato di una situazione che si sarebbe potuta definire anche con un annullamento d’ufficio. La grillina Virginia Farruggia, a sua volta, si è chiesta la ragione che ha invece consentito il precedente voto, seppur sotto l’egida degli organi di controllo. Il capogruppo FdI Vincenzo Casciana ha fatto rilevare che già alla prima votazione il partito si era espresso contro e ha interrogato Sammito per ottenere la conferma del passo indietro formalizzato. “Ci siamo resi conti, anche confrontandoci con professionisti del settore – ha detto il presidente – che avremmo potuto dare un’ulteriore mazzata all’ente e sinceramente vogliamo evitare”.