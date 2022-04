A Butera dem sostengono il progetto Zuccalà, sì Di Cristina: “Un nuovo modello di città”

Butera. Il Pd punta tutto sul progetto di Giovanni Zuccalà. Sarà il candidato, sostenuto dai democratici, a tentare di arrivare ad un risultato che sarebbe di notevole importanza politica. I dem guardano al dopo-Balbo e stanno costruendo con Zuccalà, che ha già ottenuto il pieno appoggio anche del segretario provinciale, Peppe Di Cristina. Ieri, i dem buteresi si sono riuniti nel direttivo, alla presenza sia di Zuccalà che di Di Cristina. “Giovanni è l’espressione di un percorso importante di autoanalisi del Pd locale, oltre ad essere una persona che unisce e rappresenta in maniera eccellente l’unità di generazioni diverse – spiegano i dem – ha dimostrato da tempo un serio impegno nella vita pubblica cittadina, mantenendo sempre ottimi rapporti con le associazioni, cercando e favorendo il dialogo tra le parti. Non da ultimo, ha sempre dimostrato rispetto e dedizione per le istituzioni che ci rappresentano, che conosce anche grazie al lavoro svolto in questi anni”. La convergenza su Zuccalà viene vista, su un piano politico, come la concretizzazione di un percorso, avviato dal Pd.