Obiettivo play off, Gela FC in casa contro l’RG

Attualmente quarti in classifica con 44 punti, per Ascia e compagni si prospetta una partita piuttosto impegnativa da disputare e per la quale, oltre ad una buona preparazione fisica, indispensabile sarà scendere in campo in forma ottimale dal punto di vista psicologico. “Queste sono le partite più difficili e importanti da disputare – sostiene il mister, Francesco Evola -Abbiamo fatto tre giorni spensierati di allenamenti e ci stiamo preparando nel migliore dei modi per dare la giuste risposte dopo la partita contro il Mazzarrone – continua – fisicamente la squadra è a un buon livello, oggi parleremo soprattutto dell’aspetto mentale”. I gialloneri ospiteranno una squadra piuttosto giovane che tenterà in tutti i modi di dare loro del filo da torcere. Le vittorie consecutive e, soprattutto la prestazione di domenica scorsa in casa della capolista del girone, hanno lasciato nel Gela FC la giusta grinta per scendere in campo e dimostrare il proprio livello. Fischio d’inizio previsto per le 16.